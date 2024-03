Ouverture des candidatures pour l’obtention d’une bourse à l’Université d’Oxford

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé vendredi, l’ouverture des candidatures au premier programme permettant aux étudiants inscrits en doctorat dans les spécialités des sciences humaines et sociales de bénéficier de 3 bourses de recherche, parmi ceux qui souhaitent poursuivre leur études au St Antony collège à l’université d’Oxford.

Le ministère a indiqué dans son communiqué, que ces bourses s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Grande-Bretagne dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’activation de la lettre d’intention relative à la création du programme Hazem Ben Gacem visant la coopération entre la Tunisie et l’université d’Oxford.

La bourse de recherche, qui est d’une durée de 10 semaines, comprend les frais de visa et de voyage, les procédures d’inscription, les frais de subsistance et le logement gratuit avec les étudiants de Saint Antony collège.