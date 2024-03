Football – LDC : Espérance-Asec Mimosas, un match d’une grande importance (Cardoso)

L’entraîneur de l’Espérance de Tunis, Miguel Cardoso, a affirmé que le match prévu samedi à Radès face à l’équipe ivoirienne de l’ASEC Mimosas comptant des quarts de finale aller de la Ligue des Championsn, sera d’une grande importance, et que son équipe est appelée à imposer son jeu pour réaliser un bon résultat avant le déplacement à Abidjan.

Lors d’une conférence de presse d’avant-match tenue vendredi à la salle des conférences du stade Hammadi Agrebi de Radès, le technicien portugais a reconnu que “la tache face à l’Asec Abidjan s’annonce difficile vu que toutes les équipes ayant atteint ce stade de la compétition se valent et partent toutes avec les mêmes chances de réussite.

“L’ASEC est l’un des meilleurs clubs du continent. C’est une équipe bien équilibrée qui connait depuis une année grand progrès. C’est pour cela, je crois que quelques détails seront décisifs lors de ce match, mais l’essentiel c’est de ne pas commettre des fautes qui pourraient nous coûter chers”, a souligné Cardoso.

“Nous devons profiter de l’avantage du terrain et du public pour remporter cette première manche ce qui nous permettra de gérer confortablement le match retour à Abidjan. On doit penser aux deux matches ensemble”, a ajouté Cardoso, estimant que “le match aller s’annonce ouvert et de haut niveau technique”.

Concernant les choix techniques et les changements que pourrait connaitre le onze de départ, l’entraîneur de l’Espérance a déclaré : “Nous avons un groupe homogène et il n’y a pas de onze de départ tout fait, et même les changements que nous apportons à chaque match se font de manière étudiée. Je crois que tous les joueurs sont prêts et déterminés à apporter le plus escompté”.

Il a ajouté que “la préparation s’est déroulée dans la concentration totale. Et vu le mois de Ramadan, les séances d’entraînements ont eu lieu le soir et la plupart à huis clos pour garantir aux joueurs les meilleures conditions de concentration”.

De son côté, le joueur Ghaith Wahabi a souligné que la présence d’esprit sera la clé du succès lors de ce match ajoutant que “tous les joueurs sont animés par une grande détermination de remporter cette rencontre devant leur public”.

“On doit rester concentrés pour bien négocier les deux matches et relever ce nouveau défi”, a-t-il affirmé.

Pour rappel, le match dont le coup d’envoi sera donné samedi à 22hh00, sera dirigé par l’arbitre kenyan Peter Waweru Kamuku.