Santé : Jeune et maladies digestives chroniques

Certaines maladies digestives chroniques n’empechent pas le jeune pendant le Ramadan telle que le syndrome de l’intestin irritable, a indiqué Lamia Kallel, professeur gastro-entérologue et chef de service à l’hôpital Mahmoud Matri de l’Ariana.

L’Influence de l’alimentation, qui doit être équilibrée et saine, est primordiale pour les personnes souffrant du colon irritable, des problèmes de l’estomac ou des troubles digestives en général pour réduire ou éviter les douleurs ou gênes abdominales après la rupture de jeune, a-t-elle expliqué dans une interview accordée à l’Agence TAP.

Les personnes souffrant des maladies digestives chroniques doivent manger à deux ou à plusieurs reprises, après la rupture du jeune, avec des intervalles d’une à deux heures entre les repas pour éviter les ballonnements, les maux de ventre et les brulures d’estomac, a-t-elle encore précisé.

Il faut éviter les glucides et les lipides (matières grasses) dans les repas pour les personnes souffrant des maladies gastro-digestives à cause de leur digestion difficile et favoriser une alimentation saine basée sur des légumes cuits, des fruits, et riche en fibres.

Par ailleurs, Kallel a indiqué que d’autres maladies de l’appareil digestif sont bien plus graves telles que les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) comme la maladie de crohn, et la rectocolite hémorragique (RCH) lesquelles nécessitent davantage de surveillance et de suivi chez le médecin traitant et dont le jeune peut être déconseillé pour les patients.

Quand la maladie est en rémission, le patient après consultation avec son médecin peut faire le jeune, a-t-elle indiqué précisant qu’en cas de poussée des symptomes de la maladie, le jeune est carrément déconseillé ou interdit.

“Cela permet de s’adapter au mieux pour mener le jeune dans les milleures conditions ou l’arrêter d’un commun accord.

Cette décision doit avant tout prendre en compte le bien-être physique du patient et l’efficacité du traitement”.

Kallel a également indiqué qu’il est fortement recommandé pour les personnes souffrant des troubles gatro-digestifs de maintenir une activité physique régulière et modéree durant le mois de Ramadan pour entretenir une bonne digestion et d’éviter tout effort physique intense.