Samsung présente la vision Galaxy AI au MWC 2024, avec les derniers produits et services

Samsung dévoile au Mobile World Congress 2024 à Barcelone les possibilités révolutionnaires de Galaxy AI [1]. Sur le stand de Samsung, les visiteurs peuvent découvrir Galaxy AI sur différents produits Galaxy, la série Galaxy S24 étant le point culminant. La série Galaxy Book4 et le nouveau Galaxy Ring seront également présentés pour la première fois au public.

“Cette année, nous présentons toute notre gamme au MWC. Cela démontre comment nos innovations rendent possible un avenir meilleur, plus intelligent et plus connecté“, déclare TM Roh, President en Head of Mobile eXperience Business chez Samsung.

Une nouvelle ère de l’IA mobile

Samsung montrera, à travers des scénarios quotidiens, comment les capacités d’IA de la série Galaxy S24 stimulent la communication et la créativité. Avec Live Translate[2], il est possible de réaliser des traductions en temps réel dans les deux sens lors d’appels téléphoniques, grâce à l’IA intégrée à l’appareil lui-même. Circle to Search avec Google[3] introduit de nouvelles façons de recherche et de découverte. Avec Note Assist[4], les textes complexes sont simplifiés et organisés. Les capacités de Generative Edit[5] seront également présentées sur le stand, permettant aux utilisateurs d’ajuster plus facilement la taille des objets ou des personnes dans les photos pour une plus grande liberté créative.

Samsung a également aménagé un espace où les visiteurs peuvent découvrir les performances puissantes de l’appareil photo de la série Galaxy S24. La zone est conçue comme une salle de concert tamisée où des gros plans peuvent être pris d’objets placés sur scène, démontrant les capacités de Nightography. Grâce à la ProVisual Engine[6] basée sur l’IA de Galaxy, Nightography est maintenant encore plus stable en conditions de faible luminosité.

Ces fonctionnalités Galaxy AI seront bientôt disponibles sur les modèles Galaxy précédents, y compris le Galaxy Z Fold5, le Z Flip5, la Tab S9 et la série Galaxy S23, y compris le S23 FE[7]. Les visiteurs du stand pourront découvrir la nouvelle série fonctionnelle Galaxy Book4, qui sera lancée mondialement à partir du 26 février. Samsung démontre, à travers les fonctionnalités de connexion sur les appareils Galaxy, comment les utilisateurs peuvent augmenter leur productivité plus facilement que jamais, par exemple en transférant facilement des photos et des vidéos entre le Galaxy S24, le Galaxy Book4 et la Galaxy Tab S9.

Expériences de santé AI connectées

Samsung présentera également, lors du MWC, son offre de santé intelligente, offrant aux utilisateurs des expériences de santé personnalisées grâce à l’IA. Dans le cadre de ce portefeuille, le Galaxy Ring sera dévoilé, un nouvel outil qui soutient une vie plus saine via la plateforme de bien-être numérique connectée Samsung Health.

De plus, Samsung présente ses nouveaux services de santé intelligents. My Vitality Score [8] offre des insights personnels sur la santé basés sur des facteurs tels que le sommeil, l’activité, la fréquence cardiaque et sa variabilité. Booster Card[9] améliore quotidiennement la santé en suivant des objectifs prédéfinis et en fournissant des insights exploitables. Les visiteurs peuvent voir les avantages de ces fonctionnalités sur la série Galaxy Watch 6 associée au Galaxy S24, avant qu’elles ne soient disponibles publiquement plus tard dans l’année.

Grâce à l’écosystème SmartThings, Samsung montre comment la maison peut devenir un lieu propice à une vie plus saine[10]. Les lampes connectées peuvent s’allumer et s’éteindre automatiquement pour un sommeil optimal[11]. Il est également possible de définir facilement des rappels pour prendre des médicaments. Cela permet également aux utilisateurs de suivre leurs entraînements, de mesurer leur fréquence cardiaque et le nombre de calories brûlées tout en regardant une vidéo de fitness sur une télévision connectée.

Le stand de l’expérience Samsung Galaxy au MWC 2024 se trouve dans le hall 3 de la Fira Barcelona Gran Via.