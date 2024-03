Pour la troisième année consécutive Saudia en tête du classement de la meilleure marque de YouGov en Arabie Saoudite

Jeddah, Arabie Saoudite : Saudia, la compagnie aérienne nationale de l’Arabie Saoudite, est venue en tête du classement de la meilleure marque de YouGov dans le Royaume d’Arabie Saoudite pour la troisième année consécutive, obtenant un score remarquable de 59,4.

L’évaluation de YouGov est basée sur un indice qui mesure la santé globale de la marque en prenant la moyenne des scores d’impression, de qualité, de valeur, de satisfaction, de recommandation et de réputation d’une entreprise tout au long de l’année.

Essam Akhonbay, vice-président du marketing à Saudia, a déclaré : « Cette reconnaissance témoigne de l’engagement inébranlable de Saudia envers l’excellence et la satisfaction de la clientèle, et nous sommes honorés de constater les succès de Saudia année après année. » et ajoute « L’obtention du premier rang dans cet indice très apprécié reflète la réputation de notre marque en tant que transporteur de choix. Il reflète notre expertise pour comprendre et répondre aux besoins de nos clients et leur fournir les meilleurs services. »

Le classement de Saudia s’inscrit dans la cadre de son engagement de répondre et à dépasser même les attentes des clients. Il réaffirme également la mission de la compagnie aérienne de servir en tant que Ailes de la Vision 2030, reliant les voyageurs de plus de 100 destinations.

À propos de Saudi Airlines :

Saudi Airlines est le transporteur national de l’Arabie saoudite. Fondée en 1945, elle est l’une des plus grandes compagnies aériennes du Moyen-Orient.

Elle a récemment investi massivement dans sa flotte d’avions, l’une des plus récentes au monde, qui dessert actuellement plus de 100 destinations sur 4 continents; 28 d’entre elles sont des destinations internes.

Saudi Airlines est un membre de l’Association internationale du transport aérien (IATA), de l’Association arabe du transport aérien (ACO), et de SkyTeam Alliance, la deuxième plus grande alliance aérienne depuis 2012.

Saudi Airlines a récemment reçu le prix “World Airline of the Year 2024” d’APEX, pour la troisième année consécutive. Saudi Airlines a également gagné 11 rangs dans le classement mondial des compagnies aériennes pour 2023 selon la classification Skytrax. Elle est aussi classée parmi les dix meilleures compagnies aériennes au monde de point de vue ponctualité selon le rapport du site Cirium.

Pour plus d’information sur les lignes aériennes saoudiennes, veuillez visiter le site électronique www.saudia.com