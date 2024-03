Le ministère de l’enseignement supérieur annonce l’ouverture des concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce l’ouverture des concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs en Mathématiques et physique, en physique et chimie, en technologie, en biologie et géologie au titre de l’année 2024.

Selon un communiqué du ministère, ces concours seront organisés durant la période allant du 28 mai au 5 juin 2024. Le dernier délai de dépôt des dossiers a été fixé au 12 avril 2024.

Le nombre de places ouvertes pour l’année universitaire 2024-2025 est estimé à 3146 dans les différentes filières et établissements universitaires spécialisés dans la formation d’ingénieurs.

Ces concours sont ouverts aux étudiants ayant accompli un cycle préparatoire d’entrée aux établissements de formation d’ingénieurs que ce soit dans les établissements publics ou privés et aux étudiants de la deuxième année de licence scientifique ou technique selon les conditions fixées par le ministère de l’enseignement supérieur sur son site web.