Mahdia : 56 infractions économiques relevées au marché d’El Jem

Les équipes de contrôle économique, relevant de la direction régionale du commerce à Mahdia, ont menée, vendredi, une campagne d’inspection au marché d’El Jem, en coopération avec les unités sécuritaires de la région.

A l’issue de cette campagne, 56 infractions économiques ont été relevées auprès de commerçants de légumes et fruits, lait et dérivés, viande rouge et blanche et liées en particulier au non affichage des prix, à l’absence de factures et à la non conformité des outils de métrologie.

Des procès-verbaux ont été rédigés à l’encontre des contrevenants et des produits alimentaires ont été saisis, a indiqué à l’Agence TAP, une source de la direction régionale de commerce à Mahdia.