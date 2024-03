La police américaine récompense un chien robot pour son héroïsme

La police de l’État du Massachusetts a honoré un chien robot pour son aide lors d’une opération de perquisition dans la maison d’un individu armé, malgré avoir été touché par des tirs de la part du suspect lors de l’opération. Le chien robot “Rosco” faisait partie de l’équipe des explosifs de la police de l’État du Massachusetts, envoyé le 6 mars dans une maison à Barnstable après qu’un suspect ait ouvert le feu sur la police depuis l’intérieur de la maison. La police a envoyé deux autres robots utilisés généralement pour éliminer les explosifs dans la maison pour trouver le suspect avec l’aide de Rosco. Les robots, contrôlés à distance par la police, ont d’abord inspecté les deux étages principaux avant de trouver une personne au sous-sol. Le suspect armé a tiré sur le chien robot et a désactivé ses communications.

Ensuite, il a tiré sur un autre robot avant que la police ne lance des gaz lacrymogènes et l’arrête. La police de l’État a déclaré que “l’incident était un exemple frappant des avantages des plates-formes mobiles capables d’ouvrir des portes et de monter des escaliers dans les missions tactiques, y compris les suspects armés… En plus de fournir des capacités de balayage de pièces et de sensibilisation à nos conditions de théâtres de crimes, l’introduction de Rosco dans la résidence du suspect a empêché, à ce stade de la réponse, de déployer des opérateurs humains et peut-être empêché un officier de police d’être impliqué dans un échange de tirs.”

De son côté, la société Boston Dynamics, qui a fabriqué le chien robot connu sous le nom de robot SPOT, a déclaré dans un communiqué que c’était la première fois qu’un de ses robots était tiré dessus. La société a ajouté : “Nous sommes soulagés que la seule victime ce jour-là ait été notre robot… C’est un excellent exemple de l’utilisation de robots mobiles comme SPOT pour sauver des vies.” Le chien robot a été envoyé à Boston Dynamics pour retirer les balles et restera à la société, qui enverra un autre nouveau robot à la police de l’État.