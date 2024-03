Vers une gestion plus efficace de la zakat pour les enfants SOS en Tunisie

La SOS villages d’enfants Tunisie, a créé un comité consultatif composé de savants et de professeurs de l’Université Zitouna dans le but de sensibiliser davantage au paiement de la zakat au profit des enfants pris en charge par l’association et d’examiner la pertinence des dépenses en consultation et des décisions prises par le comité consultatif.

Ce comité est composé de l’ancien président de l’Université Zitouna, le professeur Hichem Qarissa, du professeur de jurisprudence et de ses sciences à l’Université Zitouna et membre du comité juridique de l’AOUFI et de l’imam de la grande mosquée de Sfax, le cheikh Habib Qallal.