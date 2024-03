Le temps sera ce dimanche passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays.

Le vent soufflera de secteur sud faible à modéré, se renforçant l’après-midi sur la plupart des régions avec des phénomènes de sable sur le sud.

La mer sera agitée à très agitée et les températures seront en légère hausse et les maximales oscillant entre 29 et 34 degrés. Elles atteindront les 26 degrés sur les hauteurs et les 36 degrés à l’extrême sud, selon un bulletin de l’Institut national de la météorologie.