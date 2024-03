Nefza, Béja : une saison de fraises prometteuse avec une récolte prévue à 1100 tonnes

À Béja, les prévisions prévoient une augmentation de la production de fraises à Wechtata à 1100 tonnes. Le début de la saison de récolte des fraises dans la région de Wechtata, dans le délégation de Nefza, dans le gouvernorat de Béja, qui représente environ 90 % de la production de fraises dans le gouvernorat de Béja, a été annoncé, avec des prévisions d’augmentation de la production et d’atteinte d’une récolte dépassant les 1100 tonnes par rapport à l’année précédente.

Le représentant de la société de développement agricole de Nefza et le président de l’association Maryam pour le développement, la culture et l’environnement à Nefza, Chérif Dallaï, explique l’augmentation de la production par l’évolution des superficies des champs de fraises de 17 hectares l’année précédente à 26 hectares cette saison, soit une augmentation de plus de 50 %. Il souligne également l’amélioration des conditions météorologiques et des quantités de pluie au cours de l’année en cours.

Le même responsable a souligné à l’Agence Tunis Afrique Presse que le nombre de producteurs de fraises a augmenté, en plus du développement des méthodes de production goutte à goutte, renforçant ainsi le rôle du secteur en tant que source de revenus pour les agriculteurs et les travailleurs en employant des centaines de personnes tout au long de la saison de production, qui s’étend de fin mars à la fin de juillet.

Il a déclaré que les problèmes liés à l’eau restent posés au cours de la saison en cours, appelant à fournir aux producteurs de fraises des quantités d’eau adaptées aux besoins de la production en provenance du barrage de Sidi El Barrak, situé à proximité de Wachtata, d’autant plus que le stock du barrage s’est amélioré par rapport à la saison précédente avec des précipitations importantes à Nefza, selon ses estimations.

Abdul Hamid Dallai, producteur de fraises, a déclaré à l’Agence Tunis Afrique Presse que les fraises de Wachta sont biologiques et ont un goût distinctif, et que toutes les conditions sont favorables à la culture de ces fruits, notamment avec la connaissance des habitants de la région des méthodes de culture et de soins. Il a également souligné que le nombre de personnes souhaitant cultiver des fraises augmente continuellement en raison de la bonne rentabilité de ce produit, mais que la saison de production coïncidant avec l’été constitue une menace réelle pour les agriculteurs en raison de la pénurie d’eau, en plus du coût élevé des intrants, notamment des médicaments.

Dans ce contexte, il a demandé une part des eaux du barrage de Sidi El Barrak, en particulier que les puits disponibles dans certaines fermes céréalières de la région ne répondent pas aux besoins, a-t-il dit. De son côté, Zakia Dallaï, une agricultrice travaillant dans le secteur des fraises depuis 30 ans, a déclaré que seule une partie de ses terres, d’une superficie de 10 hectares, a été plantée de fraises au cours de la saison en cours, en raison de la limitation de la capacité du puits existant sur les terres, et du manque d’eau.

Elle a appelé à aider les agriculteurs de la région et à leur permettre de travailler, en particulier que de nombreuses fermes ont été touchées par un incendie dans la région l’année dernière, y compris la ferme de sa famille où les moteurs de pompage d’eau ont été détruits par le feu.