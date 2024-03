Temps nuageux et vents forts prévus en Tunisie le lundi 1er avril 2024

Le lundi 1er avril 2024, le temps reste partiellement nuageux dans la plupart des régions, parfois très nuageux l’après-midi dans le nord.

Le vent souffle du secteur nord dans le nord et du secteur ouest dans le centre et le sud, assez fort à fort près des côtes, et modéré à assez fort à l’intérieur du pays. La mer est agitée localement très agitée dans le nord et agitée à très agitée sur le reste des côtes. Les températures sont en légère baisse dans le nord et le centre, et stables dans le sud.

Les maximales varient entre 20 et 25 degrés dans le nord, les régions côtières du centre et les hauteurs de l’ouest, et entre 28 et 34 degrés dans le reste des régions, atteignant 37 degrés dans l’extrême sud-est.