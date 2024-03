Programme de financement pour les catégories à faible revenu : Ouverture des inscriptions sur une plateforme en ligne

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a annoncé, dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l’ouverture des inscriptions sur la plateforme en ligne développée par la Banque tunisienne de solidarité pour postuler au programme de financement des catégories à faible revenu.

Le ministère de l’Emploi a souligné que la valeur du prêt ne dépasse pas 10 mille dinars pour chaque jeune promoteur remboursable sur 72 mois, avec un délai de grâce de douze mois, et sans taux d’intérêt.

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a programmé l’accompagnement d’environ 5 mille promoteurs d’entreprises au cours de l’année 2024 dans le cadre du mécanisme “Structurez votre projet”, qui sera mis en œuvre par l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant à travers les espaces d’initiative et les bureaux de l’emploi et du travail indépendant dans tous les gouvernorats du pays.

Ce financement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 19 de la loi de finances pour 2024 qui prévoit l’attribution d’une ligne de financement de 20 millions de dinars au Fonds National de l’emploi (FNE) afin de favoriser l’octroi de crédits aux catégories vulnérables pour permettre la réalisation de projets dans divers domaines.