Le gouverneur de Ben Arous accusé d’humilier les employés et de les exposer à la diffamation

Le secrétaire général de l’Union générale de la planification et des finances, Abdallah Al-Qamoudi, a accusé le gouverneur de Ben Arous d’avoir délibérément humilié les employés et le receveur et de les avoir présentés comme des négligents et des indolents lors de sa visite à la recette des finances de la nouvelle ville de Ben Arous. Al-Qamoudi a condamné le comportement du gouverneur envers les employés et le receveur, le qualifiant de “démonstration populiste et contraire à la réalité”.

Il a révélé que le gouverneur avait confirmé que tous les employés de cet établissement, qui ne dépassent pas quatre employés et un receveur, étaient présents sur leur lieu de travail et qu’ils accomplissaient le compte mensuel de la recette, selon ses déclarations à la chaîne Chaab News. Al-Qamoudi a ajouté que le secrétaire général de l’Union générale de la planification et des finances “tiendra le gouverneur de Ben Arous responsable des conséquences de ce comportement irresponsable et appelle le parquet à ouvrir une enquête sur l’incident”, soulignant que le bureau exécutif de l’Union générale de la planification et des finances se réunira dans les prochaines heures pour prendre les décisions nécessaires pour défendre ses membres et la dignité des employés tunisiens.