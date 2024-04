Sidi Bouzid : 477 infractions économiques relevées depuis le début du mois de Ramadan

Quelque 477 infractions économiques ont été relevées, du premier au 19 ème jour du mois de ramadan à Sidi Bouzid, suite à 2730 visites d’inspection effectuées par 111 équipes de contrôle économique.

Le directeur régional du commerce, Sami Machraoui, a indiqué à l’Agence TAP que ces infractions sont liées aux secteurs des fruits et légumes (171) et de l’agroalimentaire (292) pour des dépassements relatifs à la spéculation et à l’augmentation illicite des prix (203), à la transparence des transactions (220), à la qualité et à la métrologie (54).

D’autre part, des produits alimentaires ont été saisis, à savoir, farine subventionnée (plus de 176 quintaux), farine de qualité supérieure (395 kg), pâtes (135 kg), semoule (6435 kg), huile végétale (4632 litres), lait (486 litres), sucre (102 kg), bananes (236 kg), 244620 bouteilles d’eau minérale, 3204 boites de tomates en conserve et 6072 boites de conserve de harissa.