Le ciel sera, cette nuit, nuageux sur le nord et passagèrement nuageux sur le reste des régions, d’après un bulletin de suivi publié, lundi après-midi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures se situeront aux alentours de 13 degrés dans les hauteurs, et entre 15 et 20 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera de secteur nord au nord et au centre et de secteur est au sud. Sa vitesse sera relativement forte à forte près des côtes et dans les hauteurs, et modérée à relativement forte dans le reste des régions.