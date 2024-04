Ahmed Landolsi hospitalisé en soins intensifs : Majdi Housseini appelle aux prières …

Le producteur Majdi Housseini a confirmé dans l’émission “Ramadan Show” sur la radio Mosaïque FM, du vendredi 5 avril 2024 que son ami l’acteur Ahmed Landolsi avait subi une grave crise de santé et se trouvait actuellement dans un hôpital public en soins intensifs. Majdi Housseini a ajouté qu’Ahmed Landolsi était actuellement soumis à des examens et des analyses, précisant que “la crise est liée à ses problèmes de santé qu’il connaît depuis un certain temps, et cette crise n’était pas prévue. Sa situation est un peu critique et il a besoin de vos prières.” Il a conclu en disant que “la situation d’Ahmed Landolsi nécessite du repos et de ne pas le visiter à l’hôpital.”