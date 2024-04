Aïd el Fitr 2024 : Les prix des habits sont, globalement, acceptables

Les prix des habits de l’Aïd sont globalement acceptables cette année, a estimé Ramzi Trabelsi, directeur de l’Observatoire National de l’approvisionnement et des prix, au ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

“En quête de nouvelles tenues festives pour leurs enfants, les familles tunisiennes ont pu trouver des articles en adéquation avec leur pouvoir d’achat, grâce à la diversité et la profusion des commerces qui présentent des produits pour toutes les bourses et tous les goûts”, a indiqué le responsable, dans une déclaration à l’agence TAP.

Selon lui, les équipes de l’observatoire chargées du contrôle des prix ont constaté que les habits et les chaussures de qualité moyenne sont proposés à des prix raisonnables. En contrepartie, les prix des articles, chaussures et baskets importés restent chers.

Et de préciser que les prix des vêtements de l’Aïd varient selon les tranches d’âge et le sexe. Ainsi, les prix moyens de prêts-à-porter pour les fillettes de moins de 6 ans, se situent entre 65 et 95 D, dans les magasins populaires ; entre 124 et 232 D dans les boutiques de moyenne gamme, et entre 234 et 289 D dans les boutiques de grandes marques.

Quant aux prix moyens des vêtements de l’Aïd pour les filles âgées de plus de 6 ans, ils sont compris entre 75 et 110 D dans les magasins populaires, entre 163 et 232 D dans les boutiques de moyenne gamme ; et entre 269 et plus de 400 D dans les boutiques de grandes marques.

En ce qui concerne les garçonnets de moins de 6 ans, les prix moyens de leurs vêtements de l’Aïd varient entre 65 et 95 D dans les magasins populaires, entre 178 et 232 D dans les boutiques de moyenne gamme et entre 269 et 310 D dans les boutiques de grandes marques. Pour ceux, dont l’âge dépasse les 6 ans, les prix sont compris entre 75 et 120 D dans les magasins populaires, entre 222 et 252 D dans les boutiques de moyenne gamme, et entre 300 et 400 D dans les boutiques de grandes marques.

D’après Trabelsi, lorsque Ramadan coïncide durant la période estivale, les prix des vêtements de l’Aïd sont généralement moins coûteux car ils sont légers, dans la mesure où une tenue est composée d’une chemise, d’un pantalon ou d’un short et d’espadrilles. En revanche, le prix d’une tenue hivernale reste plus élevé car elle se compose de plus de trois pièces. Nonobstant, “nombre de Tunisiens considèrent que les prix des vêtements de l’Aïd sont relativement chers, cette année, par rapport à l’année précédente” Et de rappeler que le taux d’inflation du groupe de l’habillement et des chaussures a augmenté de 10% en mars dernier, selon l’Institut national de la Statistique.

Toutefois, la Chambre syndicale nationale du commerce du prêt-à-porter avait annoncé, à l’occasion de l’Aïd Fitr, des réductions volontaires sur des collections de vêtements et de chaussures, dépassant les 10%.