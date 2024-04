Conseil National des Régions et des Districts : 13% des élus sont des femmes

Seulement 10 femmes ont été élues au dans le Conseil National des Régions et des Districts dont l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) a annoncé, mercredi, la composition définitive. Ce chiffre représente 13 % des membres du conseil qui compte au total formées de 77 membres.

Selon les résultats annoncés par l’ISIE, 67 hommes (87%) siègent dans le nouveau conseil qui représente la seconde chambre parlementaire, au côté de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

La tranche d’âge de 36 à 60 ans détient le plus grand nombre des sièges au Conseil national des régions et des districts, avec 53 membres ( 68,8 %), contre 18 sièges pour les moins de 35 ans (23,4 %), et 6 pour la tranche d’âge de plus de 60 ans (7,8%).

Quatre sièges sont revenus au personnes porteuses de habdicap et qui représentent 5,2% de la composition du Conseil.

Les membres du conseil sont répartis selon les districts comme suit 13 sièges pour le 1er district (Bizerte, Beja, Jendouba, Kef), 19 sièges pour le second district (Tunis, Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Manouba, Nabeul), 19 sièges pour le 3ème district( Siliana, Sousse, Kasserine, Kairouan, Monastir, Mahdia) , 13 sièges pour le 4ème district (Tozeur, Sidi Bouzid, Sfax, Gafsa) et 13 sièges pour le 5ème district (Tataouine, Gabès, Kébili, Médenine).