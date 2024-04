Décès d’Adel Zran à Kigali : Appel à la coopération diplomatique pour le rapatriement

Suite au décès, mardi 2 avril 2024, à la capitale Rwandaise Kigali, du citoyen tunisien Adel Zran exerçant en tant que préparateur physique du club de football de l’Armée rwandaise, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu par téléphone avec son homologue Rwandais, Vincent Biruta au sujet de cet événement douloureux.

Cité dans un communiqué du département des affaires étrangères, le ministre a exhorté les autorités rwandaises à apporter autant que possible les facilités et l’assistance nécessaires afin de rapatrier la dépouille du défunt vers son pays, la Tunisie, dans “les meilleures conditions” et les plus brefs délais”, remerciant à ce propos son homologue Rwandais pour la poursuite de sa coopération et sa coordination avec l’ambassade de Tunisie à Nairobi à l’effet de mener à bien cette opération.