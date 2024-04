Chien errant dans une école : 4 élèves blessés et transportés à l’Institut Pasteur

Quatre élèves ont été transportés à l’Institut Pasteur de Tunis après avoir été mordus par un chien errant qui s’est introduit dans leur école.

Les pompiers de la protection civile de Mannouba sont intervenus ce mercredi matin pour secourir les quatre élèves de l’école secondaire jeunesse de Dawar Hishr, les transportant à l’Institut Pasteur de la capitale, selon des informations fournies par la direction régionale de la protection civile à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP). Les élèves, âgés entre 12 et 13 ans, ont été surpris par l’entrée d’un chien dans l’école, qui les a attaqués et mordus, provoquant la peur et l’effroi parmi leurs camarades. Les autorités ont été alertées et les pompiers de la protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers soins et transporter les blessés à l’Institut Pasteur pour des examens médicaux approfondis.

Cette incident intervient alors que les citoyens expriment leur mécontentement face à la prolifération des chiens errants et au manque de solutions pour résoudre les problèmes à l’origine de cette situation, notamment les déchets et la saleté, qui facilitent leur propagation dans les quartiers résidentiels.