Scène choquante à Kairouan : une mère agresse une enseignante en classe !

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux a révélé une attaque verbale et physique d’un parent d’élève contre une enseignante, enregistrée aujourd’hui dans une école de la délégation d’Al-Sbikha, dans le gouvernorat de Kairouan, selon Mohsen Al-Hamdi, secrétaire général du syndicat de base de l’éducation de base à Kairouan. Al-Hamdi a expliqué lors d’une intervention sur Diwan FM que la mère avait d’abord pénétré dans l’école et s’était dirigée vers la salle de classe. Malgré les tentatives de la directrice, du gardien et du personnel éducatif de l’en empêcher, elle a refusé toutes les demandes et a investi la salle pour protester contre les résultats de son fils, ajoutant que l’enseignante et la mère habitent dans le même quartier résidentiel. Il a également confirmé qu’une plainte avait été déposée pour l’agression de trois enseignants et que les enquêtes de sécurité avaient révélé que la mère agressive avait été condamnée à six mois de prison avec sursis dans une affaire similaire.