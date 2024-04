Médenine : 84 cas d’intoxication alimentaire à l’île de Djerba

Quelque 84 cas d’intoxication alimentaire ont été enregistrés à l’île de Djerba (Gouvernorat de Médenine), suite à la consommation de lait caillé et de la sève de palmier dattier (legmi), sans entraîner de complications graves.

Le coordinateur de l’instance régionale de sécurité sanitaire des produits alimentaires à Médenine, Moncef Bouguerba, a indiqué que toutes les personnes intoxiquées ont finalement quitté le service d’urgence de l’hôpital Sadok Mkadem à Houmet Souk, à l’exception d’un enfant, encore hospitalisé au service de pédiatrie.

Il a ajouté que 50 personnes ont été intoxiquées à cause de la consommation de lait caillé et 34 autres individus ont été infectés en buvant de la sève de palmier dattier (legmi).

« Une unité de production de lait fermenté (Lben) et de lait caillé (Rayeb) à Houmet Souk et un espace de vente de produits laitiers à Midoun, à l’origine de cet incident, ont été fermés et des quantités de lait (2500 litres), de produits laitiers (25 kg) et de jus ont été saisies », a précisé la même source.

Bouguerba n’a pas manqué d’appeler les habitants de la région à éviter la consommation du lait non pasteurisé et non-conformes aux règles d’hygiène.

Des cas d’intoxication dus à la consommation de lait caillé et de lait cru fermenté avaient également été enregistrés au début du mois de ramadan à Zarzis, Ben Guerden, Midoun et Houmet Souk dans le gouvernorat de Médenine.