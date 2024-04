Kébili : 2086 candidats au bac sport 2024

Le nombre total des candidats aux épreuves du bac sport 2024 (du 16 au 26 avril) dans le gouvernorat de Kébili, s’élève à 286 élèves, dont 713 garçons et 1373 filles, selon les données du commissariat régional de la jeunesse et des sports.

Aa cet effet, les préparatifs sont en cours en vue d’assurer le bon déroulement de ces épreuves, en coopération avec le commissariat régional de l’éducation et les différents intervenants, à l’instar les délégations et les municipalités, afin de superviser la propreté et le bon état des centres d’épreuves, a indiqué à la TAP, le commissaire régional e la jeunesse et des sports, Rafik Ben Ameur.

Dans ce sens, une séance de travail a été tenue, hier lundi, sous la supervision du gouverneur de la région, concernant les dernières mesures prises pour réussir cette épreuve nationale importante, en présence des représentants de différentes parties concernées pour garantir le bon déroulement de ces épreuves et la sécurité des élèves, notamment la direction régionale de la santé, la direction régionale de la protection civile et les unités sécuritaires.

Le point de départ des épreuves du bac sport dans le gouvernorat de Kébili est prévu à partir du complexe sportif Mabrouk Hammadi situé à la ville de Kébili, sur une période de trois jours. La suite des épreuves sera répartie sur les centres suivants : lycée Ibn Al Haytham 19 avril (délégation Souk Lahad) et le lycée secondaire de Rjim Maâtoug (20 avril).

La ville de Douz connait également le déroulement de ces épreuves, les 22 et le 23 avril courant au stade municipal et la salle d’athlétisme, tandis que cette épreuve nationale se déroulera le 24 avril au collège de Ghidma, relevant de la délégation d’El Faouar.

Le centre de Kébili sera de nouveau mobilisé pour le déroulement de l’épreuve du bac sport, le 26 avril courant, pour les élèves qui n’ont pas pu passer cet examen lors de la session principale.