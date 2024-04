Attention : risques cardiaques pendant le Ramadan

Le Dr. Abdallah Al-Mahdawi, président de l’Association de cardiologie et de cardiologie interventionnelle, a mis en garde contre la pratique de la marche avant l’iftar en raison de la fréquence des crises cardiaques pendant le mois de Ramadan.

Il a noté une pratique sportive intense avant la rupture du jeûne, ce qui constitue un risque pour la santé. Selon lui, il est préférable, en cas de jeûne, de pratiquer la marche après l’iftar pendant plus d’une heure ou tôt le matin. Les perturbations corporelles liées au jeûne, telles que les déséquilibres électrolytiques et la déshydratation, peuvent entraîner des anomalies du muscle cardiaque et augmenter le risque de mort subite en cas de stress excessif. Pour prévenir les maladies cardiaques en général, le cardiologue a souligné l’importance de l’exercice physique et de l’arrêt du tabac.

Il a également souligné l’importance de consulter un cardiologue en cas de doute sur son état de santé, en particulier pour les personnes atteintes de maladies chroniques, qu’il a décrites comme des facteurs de risque.