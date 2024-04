Djerba : 84 cas d’intoxication alimentaire liés à du lait et du “legmi”

La région de Djerba a été secouée par deux foyers d’intoxication alimentaire, principalement à Midoun et Houmt Souk, où 50 cas ont été enregistrés les 28, 29 et 30 mars, suivis de 34 autres le 31 mars et le 1er avril. Selon le coordinateur régional de l’Agence de sécurité sanitaire des produits alimentaires, Moncef Boukrab, certains cas ont été causés par la consommation de lait préparé de manière non hygiénique, tandis que d’autres ont été causés par la consommation de la boisson traditionnelle “legmi”. Boukrab a indiqué que l’état de santé des personnes intoxiquées s’était stabilisé après avoir reçu un traitement. Des quantités importantes de lait et de “laqmi” ont été saisies et deux magasins à Midoun et Houmt Souk ont été fermés.