Football – FTF : Ouverture des candidatures pour le nouveau Bureau fédéral

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, mardi, que les candidatures pour l’élection du nouveau Bureau fédéral à l’occasion de l’Assemblée générale élective du 11 mai prochain seront ouvertes à partir du vendredi 12 avril et jusqu’au samedi 20 du même mois.

La FTF a ajouté, via sa page officielle facebook, que le délai d’acceptation des candidatures pour la présidence et la composition des commissions judiciaires et indépendantes (Commission d’éthique – Commission nationale de la discipline et du fair-play – Commission nationale d’appel – Instance électorale indépendante) a été fixée au lundi 29 avril.

L’instance nationale du football avait annoncé hier lundi qu’elle tiendra son Assemblée générale extraordinaire élective pour le mandat 2024/2028 le samedi 11 mai à midi.

L’Assemblée élective sera précédée le même jour (à 9h00) d’une Assemblée générale ordinaire pour présenter les rapports moral, financier et des commissaires aux comptes en vu de leur approbation, selon la même source.