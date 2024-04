La Jordanie envoie la plus grande aide terrestre à Gaza

Le dimanche, l’armée jordanienne et le secrétaire général de la Jordanian Hashemite Charity Organization, Hussein Al-Shabli, ont annoncé que la Jordanie enverrait la plus grande aide humanitaire terrestre à ce jour aux Palestiniens de la bande de Gaza.

Selon le communiqué de l’Agence de presse jordanienne Petra, cette caravane est composée de 105 camions et comprend des denrées alimentaires de base telles que du riz et de la farine, qui ont été préparées et envoyées pour arriver avant l’Aïd al-Fitr. Le secrétaire général a déclaré que cette caravane serait suivie par d’autres dans le cadre d’un plan visant à augmenter le nombre de convois terrestres vers Gaza, afin de multiplier les aides humanitaires par le biais du pont terrestre d’assistance durable pour atteindre et aider autant que possible les habitants de Gaza.