Arrestation du principal suspect du triple meurtre à Jebel Ahmar

Les autorités de sécurité de la région de l’Almran, en collaboration avec la sous-direction des affaires criminelles d’El Gorjani, ont arrêté le mari soupçonné d’être impliqué dans le meurtre de sa femme, de sa belle-mère et de son oncle, ce samedi, à Jebel Ahmar, dans la banlieue de Tunis. Les corps des trois victimes ont été remis au médecin légiste pour déterminer les causes scientifiques et le moment du décès, notamment parce que les voisins de la victime ont alerté la police après avoir remarqué son absence et le manque d’activité à l’intérieur de sa maison tout au long de la journée de samedi. Selon les premières constatations, les trois corps présentent des signes de violence, supposément infligés par un objet contondant, probablement un marteau.