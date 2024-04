L’UNICEF réaffirme le droit de la mère et de l’enfant à des soins de qualité

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), a réaffirmé ce dimanche, dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril de chaque année, le droit de chaque mère et enfant d’avoir accès à des services de soin de qualité lors des consultations prénatales ou postnatales.

L’UNICEF rappelle que l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) sur la situation de la mère et de l’enfant (Tunisie 2023) a révélé qu’environ 8 femmes sur 10 ont effectué au moins 4 consultations prénatales au cours de la dernière grossesse (78,6% contre 84,1% en 2018).

L’accès aux visites prénatales est plus restreint auprès des femmes issues des ménages les plus pauvres (64,3%), les moins instruites (49%) et vivant dans des milieux ruraux (72,4%).

Le taux le plus élevé a été enregistré dans la région du Centre-Est (88,6%) et le plus faible dans la région du Centre-Ouest (59,6%).

A noter que le thème retenu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la Journée mondiale de la santé 2024 est « Notre santé, nos droits ».

Ce thème a été choisi pour défendre le droit de chacun et chacune, partout dans le monde, à accéder à des services de santé, à une éducation et à une information de qualité, ainsi qu’à une eau potable, à un air pur, à une bonne alimentation, à un logement de qualité et à des conditions de travail et environnementales décentes, en l’absence de discrimination, lit-on dans un communiqué publié par l’OMS à l’occasion de la journée mondiale de la santé.

D’après la même source, partout dans le monde, le droit à la santé de millions de personnes est de plus en plus menacé. Les maladies et les catastrophes sont d’importantes causes de décès et de handicap. Les conflits détruisent des vies, entraînant sur leur passage la mort, la souffrance, la faim et la détresse psychologique.