L’OMS célèbre la Journée mondiale de la santé 2024

Le thème retenu par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour célébrer la Journée mondiale de la santé 2024 est “Ma santé, mon droit”.

Ce thème a été choisi pour défendre le droit de chacun et chacune, partout dans le monde, à accéder à des services de santé, à une éducation et à une information de qualité, ainsi qu’à une eau potable, à un air pur, à une bonne alimentation, à un logement de qualité et à des conditions de travail et environnementales décentes, en l’absence de discrimination, lit-on dans un communiqué publié, à cette occasion, sur la page officielle de l’OMS.

L’organisation a souligné que partout dans le monde, le droit à la santé de millions de personnes est de plus en plus menacé. Les maladies et les catastrophes sont d’importantes causes de décès et de handicap. Les conflits détruisent des vies, entraînant sur leur passage la mort, la souffrance, la faim et la détresse psychologique.

Selon le Conseil de l’OMS sur l’économie de la santé pour tous, au moins 140 pays reconnaissent la santé comme un droit humain dans leur constitution. Pourtant, aucun pays n’a adopté ni ne fait appliquer de lois garantissant à sa population le droit d’accéder aux services de santé. Cela explique pourquoi au moins 4,5 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale, n’étaient pas entièrement couvertes par les services de santé essentiels en 2021.

Depuis 1950, la Journée mondiale de la santé est célébrée chaque année le 7 avril, avec un thème différent. Chacun de ces thèmes reflète un domaine prioritaire de l’OMS qui suscite des préoccupations à ce moment-là. C’est aussi l’occasion de lancer des programmes de sensibilisation à long terme s’étendant au-delà du 7 avril.