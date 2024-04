Entrée gratuite dans les sites historiques et musées en Tunisie

L’Agence de sauvegarde du patrimoine et de développement culturel a annoncé que l’entrée à tous les sites archéologiques, monuments historiques et musées ouverts relevant de l’Agence sera gratuite le dimanche 7 avril et le mardi 9 avril 2024, correspondant au premier dimanche du mois et à la Journée des martyrs.

Cette mesure concerne les citoyens tunisiens ainsi que les étrangers munis d’une carte de séjour valide en Tunisie. L’Agence a précisé que l’entrée gratuite à ces sites est disponible le premier dimanche de chaque mois, le 18 avril pour la Journée internationale des monuments et des sites, le 18 mai pour la Journée internationale des musées, ainsi que les jours fériés officiels.