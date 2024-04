Justice tunisienne : enquête ouverte contre l’homme d’affaires Lotfi Abdennadher

La justice tunisienne a ouvert une enquête contre l’homme d’affaires Lotfi Abdennadher pour “constitution d’une association de malfaiteurs en vue de blanchiment d’argent en exploitant les facilités accordées par les caractéristiques de l’activité professionnelle et fonctionnelle découlant de crimes financiers et douaniers”. Selon Mohamed Zitouna, porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, cette enquête fait suite à des soupçons de corruption financière et administrative dans les sociétés de raffinage d’huiles et toutes les parties impliquées. Les investigations ont révélé plusieurs actes et irrégularités pouvant être qualifiés de blanchiment d’argent par le propriétaire, Lotfi Abdennadher, en collaboration avec d’autres parties.

La justice a donc décidé d’ouvrir une enquête pour blanchiment d’argent par une association exploitant les facilités accordées par les caractéristiques de l’activité professionnelle, sociale et fonctionnelle découlant de crimes financiers et douaniers, ainsi que pour évasion fiscale. Lotfi Abdennadher est également accusé de ne pas avoir payé les montants dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l’article 92 du Code des droits et procédures fiscaux et de la loi fondamentale sur le blanchiment d’argent. Les crimes douaniers et financiers ont été séparés pour un suivi indépendant et Lotfi Abdennadher, accompagné de plusieurs autres accusés, a été renvoyé devant la chambre criminelle du pôle judiciaire financier pour être jugé pour des crimes douaniers et financiers.