Aïd El-Fitr sous la pluie : températures en baisse

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, une baisse significative des températures est attendue pendant la période du 9 au 12 avril 2023, coïncidant avec les vacances de l’Aïd El-Fitr. Quelques pluies éparses sont également prévues, avec des vents forts près des côtes et dans le sud du pays.

Le mardi 9 avril 2024, le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, devenant progressivement très nuageux dans la soirée dans les régions ouest du nord et du centre, avec quelques pluies éparses.

Les températures maximales varieront entre 20 et 25 degrés dans le nord et les régions côtières est, et entre 26 et 32 degrés dans le reste du pays, atteignant 35 degrés dans le sud-ouest.

Le vent sera généralement de secteur est, modéré, puis se renforcera l’après-midi près des côtes nord et dans le sud, où il sera localement poussiéreux.

Le mercredi 10 avril 2024, le temps sera partiellement nuageux, parfois très nuageux avec quelques pluies locales dans le nord et les régions ouest, puis touchant le centre-est pendant la nuit.

Les températures connaîtront une baisse notable, avec des maximales entre 16 et 20 degrés dans le nord et le centre, et autour de 12 degrés dans les hauteurs, et entre 20 et 24 degrés dans le sud.

Le vent sera de secteur nord sur le nord et le centre, et de secteur est dans le sud, faible à modéré, devenant fort près des côtes et dans le sud, soulevant localement de la poussière et du sable.