117 tentatives d’immigration clandestine déjouées en trois jours vers l’Italie

Au cours de trois jours, les unités de la Garde nationale en mer ont déjoué 117 tentatives d’immigration clandestine vers l’Italie, selon une source sécuritaire citée par Mosaïque FM.

Entre les 4 et 6 avril 2024, les unités maritimes et terrestres du district de la Garde nationale en mer du centre ont également secouru 4328 personnes de différentes nationalités africaines, tunisiennes et étrangères, tentant de traverser clandestinement les frontières maritimes. L’opération a également permis la saisie de 109 moteurs de bateaux et le repêchage d’environ 12 corps.

Les autorités compétentes ont été informées et ont ordonné la prise des mesures légales nécessaires.