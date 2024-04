George Wassouf : “je chanterai tant que je serai en vie”

George Wassouf a affirmé qu’il ne cessera jamais de chanter et de donner des concerts tant qu’il sera en vie. “Tant que Dieu Tout-Puissant me donne la santé et l’esprit, je n’ai jamais pris une telle décision”, a-t-il déclaré.

Lors de son entretien avec le journaliste Amr Adib et la chanteuse Assala Nasri dans le podcast “Big Time” diffusé sur la chaîne MBC 1 et la plateforme Shahid, George Wassouf a révélé qu’il vit seul depuis un certain temps dans sa maison à Beyrouth, la capitale libanaise. Il a souligné que cette décision a eu un impact positif sur lui, notamment sur le plan psychologique, car il ne vit pas constamment loin de sa famille et de ses amis, qu’il rencontre de temps en temps au cours de la semaine.

Il a ajouté : “La solitude est une chose agréable, et je ressens un sentiment de détente et de calme. Je peux alors regarder la télévision comme je le souhaite, suivre n’importe quel film que j’aime, ou m’asseoir seul pour réfléchir et méditer sans inquiétude ni bruit autour de moi.”

George Wassouf a également été interrogé par Amr Adib sur sa fortune après sa longue carrière artistique de plusieurs décennies. Il a répondu : “J’aime dépenser et profiter de la vie, et je ne comprends pas la logique de certains qui thésaurisent l’argent en prévision d’un jour noir. Dieu m’a donné tous mes jours blancs et doux. Je n’aime pas manger seul, j’aime voir tous ceux qui m’entourent manger. Je ne connais pas du tout l’idée d’épargner, mais il y a des gens qui m’aident à gérer mes finances.” Il a ajouté : “L’argent n’a pas de valeur pour moi par rapport à l’amour des gens.”