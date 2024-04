Ismail Haniyeh perd 3 de ses fils et plusieurs de ses petits-enfants dans une attaque à Gaza

Trois fils d’Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de résistance islamique Hamas, ainsi que plusieurs de ses petits-enfants, ont été tués mercredi dans une frappe israélienne contre une voiture civile dans le camp de réfugiés de Chati à Gaza. Selon la chaîne Al Jazeera, au moins cinq martyrs sont tombés alors qu’ils se déplaçaient en voiture pour rendre visite à des proches à l’occasion de l’Aïd al-Fitr. L’attaque a été menée par un missile tiré par un drone qui a directement visé la voiture, tuant tous ses occupants, à l’exception d’une petite fille blessée grièvement et transportée à l’hôpital Al-Muamal qui souffre d’une pénurie de ressources et de personnel médical.

Ismail Haniyeh a déclaré dans une interview à Al Jazeera : “Je remercie Dieu pour cet honneur qui nous a été accordé en martyrant mes trois fils et certains de mes petits-enfants… C’est avec cette douleur et ce sang que nous construisons l’espoir, l’avenir et la liberté pour notre peuple, notre cause et notre nation”. Il a ajouté : “Chaque fils de notre peuple et chaque famille de Gaza a payé un lourd tribut en vies humaines, et je suis l’un d’eux… Près de 60 membres de ma famille sont tombés en martyr, comme tous les autres fils du peuple palestinien, et il n’y a pas de différence entre eux”. Il a conclu en disant : “L’occupation pense qu’en visant les fils des dirigeants, elle brisera la détermination de notre peuple… Nous lui disons que ces vies ne nous apporteront que de la constance dans nos principes et de la fermeté sur notre terre”.