Tunisie : Le nombre de morts sur les routes tunisiennes reste élevé

Depuis le début de l’année et jusqu’au 8 avril courant, le nombre des accidents de la route a enregistré une baisse de 32 pc, en comparaison avec la même période de l’année 2023, selon des données publiées par l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR).

Quelque 1125 accidents de la route ont été recensés du 1e janvier au 8 avril 2024. Le nombre de morts et de blessés sur les routes demeure, toutefois, élevé. En effet, ces accidents ont fait 279 morts et 1546 blessés.

Au cours de la même période de l’année 2023, le nombre d’accidents de la route s’est élevé à 1656 accidents ayant entrainé la mort de 294 personnes et faisant 2252 blessés.

Le nombre de morts sur les routes a enregistré une légère baisse (de 5 pc) et le nombre de blessés a connu un recul de 31 pc.

Selon l’ONSR, le taux de mortalité routière en Tunisie, estimé à 4 morts par jour, reste élevé.

L’Observatoire de la sécurité routière fait noter indique que l’inattention et le manque de vigilance au volant sont les principales causes des accidents de la route (42 pc). En outre, l’excès de vitesse et le non-respect du code de la route sont respectivement à l’origine de 15 pc et 8 pc des accidents.