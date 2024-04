Tunisie – Alerte météo : Vent fort et temps pluvieux à partir de cette nuit

Un vent de secteur-nord sur le nord et le centre et de secteur-est sur le sud, fort d’une vitesse de 50 à 70 km/h, soufflera, la nuit prochaine et demain mercredi 10 avril 2024, prés des côtes, sur les hauteurs et le sud. La vitesse du vent dépassera temporairement 90 km/h en rafales et sera accompagné de phénomènes de sable sur le sud, ce qui réduit la visibilité horizontale à moins de 500 mètres.

Des pluies éparses sont également attendues sur les régions ouest du nord et du centre et sur le sud-est en fin de journée et durant la nuit. Ces pluies seront temporairement orageuses et en quantités importantes, le 11 avril 2024, avec une baisse remarquable des températures dans toutes les régions.