Tunisie – Météo : Temps partiellement nuageux et baisse sensible des températures

Le temps sera ce mercredi partiellement nuageux avec parfois des nuages denses accompagnés d’averses au centre et localement dans le sud.

Les pluies seront temporairement orageuses et parfois fortes pendant la nuit, y compris à l’extrême nord du pays.

Selon les prévisions météorologiques, il y a des risques de chutes de grêle dans certaines régions.

Au nord et dans le centre, le vent soufflera de secteur nord, et de secteur est dans le sud avec des vents de sable forts et une visibilité réduite.

Le vent sera également fort près des côtes et sur les hauteurs, et modéré ailleurs.

La mer sera agitée et les températures enregistreront une baisse sensible, avec des maximales comprises entre 17 et 22 degrés dans le nord et le centre, autour de 15 degrés dans les régions montagneuses, et entre 20 et 26 degrés dans le sud.