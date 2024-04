Perturbations météorologiques : Le ministère de l’Agriculture appelle à la prudence

En prévision à des perturbations météorologiques, annoncées par l’Institut national de la météorologie (INM) à partir de cette nuit, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche appelle les agriculteurs à prendre les précautions nécessaires pour protéger leur bétail.

Il les invite à éviter de laisser le bétail à l’extérieur et à veiller à l’éloigner des cours d’eau, d’après un communiqué, publié mardi après-midi.

Le ministère insiste également, sur la nécessité de rassembler les machines agricoles et les équipements et de les stocker dans des endroits sûrs, éloignés des cours d’eau, tout en vérifiant la solidité des structures des serres en prévision des vents forts.

Le ministère recommande en outre aux marins-pecheurs et armateurs des bateaux de pêche de faire preuve de prudence, d’éviter les risques inutiles et de ne pas prendre la mer.

Pour rappel, l’INM avait annoncé des perturbations météorologiques pour cette nuit et demain. Le vent soufflera fort, de secteur-nord sur le nord et le centre et de secteur-est sur le sud; sa vitesse allant de 50 à 70 km/h près de côtes et sur les hauteurs. Elle atteindra temporairement, les 90 km/h sous forme de rafales, ce qui entrainera une baisse au niveau de la visibilité horizontale, localement, à moins de 500 mètres.

Des précipitations éparses sont également, attendues dans les régions du nord-Ouest et du sud-est, vers la fin de la journée et au cours de la nuit. Les températures seront en baisse.