Match spectaculaire entre le Real Madrid et Manchester City : un match nul 3-3

Le match entre le Real Madrid et Manchester City s’est soldé par un match nul 3-3 lors d’un match passionnant au stade Santiago Bernabeu. Silva a ouvert le score pour City avec un tir surprenant à la 3e minute, avant que le défenseur Diaz n’égalise pour le Real Madrid de manière malheureuse dans son propre but, et Rodrigo a ensuite marqué le but de la victoire à la 14e minute. En seconde période, Foden a égalisé pour City à la 66e minute avant que Guevara ne donne l’avantage à City à la 71e minute. Cependant, Valverde a marqué de nouveau pour le Real Madrid, scellant le match nul et reportant la décision au match retour au stade de l’Etihad la semaine prochaine.