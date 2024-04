Drame routier à Sidi Bouzid : cinq personnes tuées !

Selon les informations de Mosaïque FM, un grave accident de la route s’est produit ce mardi soir sur la route reliant Jelma à Bir El Hafey, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, causant la mort d’au moins cinq personnes et blessant gravement d’autres. L’accident, survenu peu avant l’heure de l’iftar, impliquait une collision entre un véhicule de transport en commun et une voiture particulière. Quatre personnes ont été grièvement blessées et ont été rapidement transportées à l’hôpital le plus proche, leur état étant qualifié de très critique.