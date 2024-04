Préparatifs à Kebili pour les intempéries : dégagement des routes et vigilance accrue

Le directeur régional de l’équipement de Kebili, Nabil Wahishi, a confirmé la préparation des services de l’administration pour effectuer les interventions nécessaires afin de dégager les routes bloquées par le sable dans certaines régions en prévision des fluctuations climatiques attendues dans les prochains jours. Il a appelé les usagers de la route à la prudence et à réduire leur vitesse tout en respectant le code de la route, notamment en période de vents forts. Les services de l’équipement régional, dans leurs différentes branches à Kebili, Douz, Faouar et Souk El Ahad, ont réalisé une série d’interventions pour dégager le sable des routes après les vents récents qui ont soufflé sur la région.

Les interventions ont principalement eu lieu dans le nord de la délégation de Douz le long de la route nationale n°20 reliant les gouvernorats de Kebili et Gabès, en passant par Matmata, en relevant et en déplaçant le sable dans la région de Wadi El Rimal, ainsi qu’en relevant le sable dans la voie menant à Oum El Chiaa, Ksar Ghilane, et Bir El Sultan. Ces interventions ont également inclus l’entrée de la délégation de Regueb et la route de la délégation de Mdhilla, en plus de la réalisation de quelques autres interventions sur la route reliant les gouvernorats de Kebili et Kébili. Wahishi a souligné la disponibilité de plusieurs machines de balayage et de nettoyage dans les différentes branches de l’administration afin de pouvoir intervenir rapidement pour dégager les zones isolées qui pourraient être difficiles d’accès en raison de l’accumulation de sable sur les routes causée par les vents forts et la poussière.