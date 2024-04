L’Observatoire national de la sécurité routière appelle à la vigilance pour les fêtes.

A l’occasion des fêtes de l’Aïd El Fitr et de la célébration de la Fête des Martyrs, l’Observatoire national de la sécurité routière appelle les usagers de la route à la plus grande prudence, les incitant à respecter le code de la route et à faire preuve de vigilance.

Dans un communiqué publié, lundi, l’Observatoire recommande aux usagers de la route d’adopter une conduite responsable et à se conformer au code de la route en respectant la distance de sécurité et en évitant “l’excès de vitesse, le dépassement interdit, la conduite en état d’ébriété et le téléphone portable au volant”. Il les exhorte également à ne pas prendre le volant en état de fatigue.

L’Observatoire national de la sécurité routière rappelle aux automobilistes l’obligation de porter la ceinture de sécurité et de céder la priorité aux piétions. Il les appelle, en outre, à ne pas transporter les passagers à bord de véhicules non-adaptés et à charger correctement les objets et valises de manière à ne pas nuire à la visibilité du conducteur.

L’Observatoire invite également les motocyclistes à respecter l’obligation du port du casque protecteur.

Par ailleurs, il exhorte les parents à faire preuve de responsabilité et à faire attention à leurs enfants en les empêchant de jouer dans la rue, et à éviter de les laisser dans les parcs et les jardins publics sans surveillance.