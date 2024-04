Le prince héritier Hussein de Jordanie et son épouse attendent leur premier enfant

L’heureuse nouvelle a retenti ce mercredi 10 avril 2024 : la princesse Rajwa Al Hussein, épouse du prince héritier de Jordanie Hussein bin Abdullah II, attend leur premier enfant.

Le couple princier, marié depuis le 1er juin 2023, se prépare à accueillir un nouveau membre dans la famille royale hachémite cet été. La joie est immense au sein de la famille royale et du peuple jordanien qui attend avec impatience cet heureux événement.

Le diwan royal a publié un communiqué officiel pour annoncer la nouvelle, exprimant ses félicitations au roi Abdullah II et à la reine Rania, grands-parents en devenir, et souhaitant au prince héritier et à la princesse Rajwa “une progéniture saine et de bonne santé”.

Ce premier enfant sera un symbole d’espoir et de renouveau pour la Jordanie, et le couple princier est déjà impatient de l’accueillir et de fonder une famille.

La nouvelle a également été saluée par la communauté internationale, qui voit en ce futur enfant un symbole de paix et de stabilité pour la région.

En attendant l’heureux événement, les Jordaniens se mobilisent pour célébrer cette nouvelle et exprimer leur soutien au prince héritier et à la princesse Rajwa.