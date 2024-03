Ce soir, mercredi 13 mars 2024, le temps sera généralement peu nuageux avec une possibilité de formation de brouillard local en fin de nuit dans le nord et le centre.

Les températures nocturnes varieront entre 6 et 10 degrés dans le nord-ouest et les régions montagneuses, et entre 12 et 16 degrés dans le reste des régions. Les vents souffleront de l’est, faibles à modérés dans la plupart des régions.