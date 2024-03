Sfax : Action de solidarité au profit des familles nécessiteuses

Le bureau régional de l’Organisation Tunisienne pour l’Éducation et la Famille (OTEF) à Sfax, a lancé une campagne de solidarité et de distribution d’aides sociales, financières et en nature, au profit des familles nécessiteuses et à faible revenu.

Le coordinateur régional de cette campagne à Sfax, Mohamed Laâdhar a indiqué, mardi, à l’Agence TAP, que ces aides (une indemnité de 70 dinars pour chaque famille) proviennent des dons des adhérents de l’OTEF ainsi que d’autres bénévoles.

Ces aides ont été distribuées sur leurs bénéficiaires au niveau du siège de la Maison de la famille à Sfax, a ajouté la même source.

Selon Laâdhar, cette campagne de solidarité se poursuivra tout au long du mois de Ramadan, et concernera environ 300 familles dans les différentes délégations de la région.