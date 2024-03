Engagement du ministère de l’Éducation pour la propreté et l’environnement

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a souligné hier samedi, au cours de la manifestation “Nos médinas sans plastique”, les efforts déployés en matière de sensibilisation des élèves aux questions de l’environnement à l’échelle nationale, régionale et mondiale, selon un communiqué publié par le ministère sur sa page facebook.

Au cours de cette manifestation, qui a comporté un volet artistique et d’animation, une campagne de nettoyage des rues de la médina de Tunis a été menée, à partir de la place du drapeau à la Kasbah vers les différentes ruelles, les circuits touristiques et monuments de la médina de Tunis situés à proximité de la mosquée Ezzitouna, à la rue Sidi Ben Arous, la rue de Pacha, la place du tribunal, la rue Mongi Slim, Bab Mnara, la place de la victoire à Bab Bhar et la Hafsia, à Bab Souika et à Halfaouine.

Cette manifestation à laquelle avaient assisté le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri et la ministre de l’environnement Leila Chikhaoui s’inscrit dans le cadre d’une action commune entre tous les intervenants en vue de sensibiliser davantage à l’importance des questions environnementales et du développement durable, auxquelles l’état tunisien accorde la priorité.

A cette occasion, le ministre de l’éducation a souligné que son département déploie des efforts considérables en vue de sensibiliser les élèves à l’importance de la sauvegarde de l’environnement, les incitant à participer aux activités de nettoyage et de propreté.

“Le volet environnemental occupe une bonne place dans les programmes éducatifs” a-t-il précisé, relevant le rôle de l’école tunisienne dans la promotion de la culture environnementale.