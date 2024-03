Nouveaux horaires de bus pour le ramadan

La société de transport de Tunis a annoncé la création de trois nouvelles lignes de bus et la reprise ou la modification d’autres lignes en réponse à la demande de transport pendant le mois de Ramadan. Selon un communiqué de la société, la ligne “44 J” reliera la station d’interconnexion bus-métro “10 décembre 1948” à Ariana et le fort de l’Andalousie, avec un tarif unique de 1000 millimes et 1500 millimes pour l’interconnexion bus/métro.

La société a également créé la ligne “28 J” qui reliera la station “Tunis Marine” au palais des expositions à El Kram en passant par Dar El Bey et El Bahira 1 et El Bahira 2, avec un tarif unique de 1000 millimes. En outre, la société a mis en place la ligne “527 B” qui reliera la station Tunis Marine au village de Nour Jaafar (fin de la ligne 527 A) en passant par Essoukra via la grande avenue de Maghreb Arabe, le rond-point de l’aéroport international de Tunis-Carthage, et Sidi Salah, avec un tarif unique de 1000 millimes. La société exploitera également la ligne “22 B” qui reliera la station “Ferhat Hached” à la place de Barcelone à l’hôpital des grands brûlés à Ben Arous, avec un tarif de 500 millimes.

La société a en outre repris l’exploitation de la ligne “31 B” qui relie le fort de l’Andalousie à la station “Ali Belhawane” à Bab El Khadra en passant par le pont de Bizerte, Sidi Thabet, Bjaoua et Oued Laayoun et la route nationale n°7, avec le même tarif de 1000 millimes. La société a également prolongé la ligne “36” qui relie actuellement la station Tunis Marine au ministère des Affaires étrangères en ajoutant deux arrêts, le premier au niveau du complexe universitaire de la Manouba et le second devant l’Académie diplomatique de Tunis.

La société a également prolongé la ligne “515” qui relie Essoukra 1 à l’entrepôt des bus à Zahrouni jusqu’à la tour Shakir (fin de la ligne 32 B), avec un tarif unique de 1000 millimes. La société a modifié le parcours de la ligne “22” en changeant également sa station terminale pour atteindre la rue Habib Bourguiba à Ben Arous, ce qui lui permettra de renforcer la ligne de métro n°1 tout en maintenant le même tarif de 500 millimes.